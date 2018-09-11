Bursa'da FETÖ'den ihraç edilen 20 polis gözaltında

BURSA, (DHA)- BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 20 polisi gözaltına aldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 25 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bu polislerden 20\'si, düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan ihraç edilen polisler ifadelerinin ardından \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan adliyeye çıkartılacak.

Bu arada haklarında yakalama kararı çıkartılan 5 polis ise aranıyor.