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Bursa'da FETÖ sanığı kargo şirketi yöneticilerine 6'şar yıl hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında el konulan Kaynak Holding bünyesinde bulunan Sürat Kargo'nun 4’ü tutuklu 8 eski yöneticisinin yargılandığı davada, sanıklara 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi

19 Şubat 2018 18:10

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında el konulan Kaynak Holding bünyesinde bulunan Sürat Kargo\'nun 4’ü tutuklu 8 eski yöneticisinin yargılandığı davada, sanıklara 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezası verildi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesini kararlaştırdı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Ekim 2016 tarihinde  FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün finans merkezlerinden olduğu öne sürülen ve TMSF tarafından el konulan Kaynak Holding\'e bağlı Sürat Kargo\'nun eski yöneticileri Cemal S.,  Mustafa Serhat A., Ferhat G., Vedat A., Ensari S., Kenan G., Yavuz K. ve  kısa süre önce ameliyat olan Suat E.\'yi, gözaltına alındı.  Emniyet müdürlüğünde sorgulanan sanıklar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bursa 2.’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' ve \'terörizme finansman sağlamak\' suçlarından dava açılan sanıklardan, Yavuz K., Mustafa Serhat A., Ferhat G. ve  Vedat A., yargılama devam ederken tahliye edildi.
Sanıkların yöneltilen suçlamaları kabul etmediği yargılamaya devam edildi. Karar aşamasına gelen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti suçlarını sabit gördüğü 4\'ü tutuklu 8 sanığa \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezası verirken, \'terörizme finansman sağlamak\'  suçundan beraatlarına ve tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.
Mahkemenin verdiği karar Bursa Bölge Mahkemesi 2. Ceza Dairesi‘nde onanması halinde sanıkların kalan cezalarını çekmek üzere cezaevine girecekler.

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