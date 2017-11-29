Bursa'da, FETÖ sanığı eski bürokratların yargılanmasına devam edildi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında Bursa İl Emniyeti eski Müdürü Ali Osman Kahya, İl Milli Eğitim eski Müdürü Atilla Gülsar ve Vergi Dairesi eski Başkanı İbrahim Saydam\'ın da bulunduğu 3\'ü tutuklu, 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek duruşmayı erteledi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Ali Osman Kahya, İbrahim Saydam ve İl Sağlık eski Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu ile tutuksuz sanıklar Atilla Gülsar, Kemal Bayraktar, Faruk Öztürk, Yüksek Yaşar ve Ahmet Münir Acar ile avukatları hazır bulundu. Sanıklar hakkında, \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\', \'silahlı terör örgütüne üye olma\' ve \'örgüte finansman sağlamak\' suçlarından 35\'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşmada tahliyesini isteyen İbrahim Saydam, 17 aydır Kocaeli Kandıra Cezaevi\'nde kaldığını söyleyerek, \"Sabah 05.30\'da kalkıp yollar katederek geliyorum. Farklı bir ildeki cezaevinde kaldığım için eşimle, avukatlarımla görüşemiyorum, bu yüzden mağdurum. Eşim bile 2 ayda bir gelebiliyor\" dedi. Saydam, hakkındaki FETÖ/PDY üyeliği iddialarını da reddederek, \"Ben FETÖ\'cü ve cemaatçi değilim, o hayat tarzına da sahip değilim. Deli gömleği giydirilmiş gibi, aklımı kaybedecek gibi hissediyorum kendimi. FETÖ\'cü, cemaatçi değilim, FETÖ gömleğinin üzerimden çıkarılmasını istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

Bursa İl Emniyet eski Müdürü Ali Osman Kahya ise \'mahrem imamlar\' listesinde, \'Kurul Dönemi: 1, Devre 80\' ibaresiyle adının yan yana bulunmasıyla ilgili savunmasında, \"1999\'daki Telekulak Skandalı ile ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü\'nün hazırladığı 528 kişilik şüpheli listesinde adım geçmiş olabilir. 99\'da arkamıza bir teneke bağladılar diye sanıyorum hâlâ ceremesini çekiyorum\" ifadelerini kullandı. FETÖ/PDY üyesi olduğu iddialarını da kabul etmeyen Kahya, bunların, emniyette disiplin amiriyken disiplin cezası almış kişilerin uydurduğu yalanlar olduğunu öne sürerek, şöyle konuştu:

\"Milliyetçi, muhafazakâr ve demokrat bir kişiliğe sahip biriyim. O dönmden bazılarına sorsanız, benim hakkımda tarikatçı, FETÖ\'cü diyebilirler. Emniyet içinde beni çok tanıyan var, ideolojik olarak beni mahvetmeye çalışıyorlar. Sosyal medya hesabım üzerinden \'Fuat Avni\' isimli hesabı takip etmenin suç unsuru olduğunu bilmiyorum. Benim dosyamda kanıt olabilecek tek şey var, o da Fetullah Gülen\'in adıma yazıp gönderdiği iddia edilen not. Adli tıptan da bir sonuç gelmedi notla ilgili, demek ki bir şey yok. Tahliyemi istiyorum, aklanmak istiyorum.\"

Diğer tutuklu sanık İl Sağlık eski Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu ise hakkındaki ByLock iddialarını reddetti. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.​



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