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Bursa'da FETÖ davasında mahkeme kararına savcıdan itiraz

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, aralarında eski vali Şahabettin Harput'un da bulunduğu 60 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, 4 iş adamının tutuklanması talebinin reddine ve 6 iş adamının ta

16 Ocak 2018 15:48

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, aralarında eski vali Şahabettin Harput\'un da bulunduğu 60 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, 4 iş adamının tutuklanması talebinin reddine ve 6 iş adamının tahliyesine ilişkin 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce verilen karara, aynı mahkemenin savcısı Ömer Akıncı tarafından itiraz edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, 60 sanıklı FETÖ/PDY davasının görüldüğü Bursa 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne, geçen hafta UYAP Bilişim Sistemi ile gönderdiği talepte, daha önce tutuklanıp ardından etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı sıfatıyla denetimli serbestlik koşulu ile serbest bırakılan iş adamları Ferudun K., Hilmi G., Şakir U. ve Emin A.\'nın tutuklanmasını istedi.
MAHKEME HEYETİ REDDETTİ
Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş\'un talebini, sanıkların duruşmalara düzenli olarak gelmesi ve kaçma ihtimali olmaması nedeniyle kabul etmedi. Heyet ayrıca, tutuklu sanıklardan Turan Boztepe, Eyüp Karakuş, Selamet Özgörüş, Mahmut Kesici, Cengiz Resimoğlu ile Selahattin Çelik\'in cezalarını ev hapsine çevirdi.
MAHKEME SAVCISI KARARLARA İTİRAZ ETTİ
Bursa 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı Ömer Akıncı, mahkeme heyetinin iki kararına da itiraz etti. Savcı Akıncı, itiraz yazısında, mahkemece, \"Sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ihtimalinin bulunması, sanıkların savunmasının alınmış olması, asıl olanın tutuksuz yargılama olması, bu zamana kadar sanıkların yargılama sürecinden kaçmamış olmaları, yeniden tutuklanmalarına hak verdirecek şekilde hukuki durumlarında değişiklik bulunmadığı\" sebepleriyle tutuklanmalarının reddedildiğini belirtti. Savcı, itirazının devamında şunlar kaydetti:
\"Sanıkların mahkeme huzurunda yapmış oldukları savunmaları incelendiğinde, genel olarak atılı suçlamayı kabul etmeyen, örgüt üyesi, örgüt yöneticisi olduklarını inkara yönelik etkin pişmanlık ifadeleri ile uyuşmayan beyanlarda bulundukları anlaşıldığından tahliyelerinin usulsüz, tutuklulukta geçirdikleri sürenin yetersiz olduğu anlaşılmıştır. İtiraz nedenleri doğrultusunda itirazımızın kabulüne, sanıkların ilgili kanun maddeleri gereğince tutuklanmak üzere haklarında yakalama emri düzenlenmesi, mahkemeniz aksi görüşte ise itirazlarımızın incelenmesi için dosyanın, itirazı inceleme mercii olan Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmesine karar verilmesi kamu adına talep olunur.\"

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