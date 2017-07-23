Bursa'da fabrika işçileri yemekten zehirlendi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan otomotiv yedek sanayi üzerine üretim yapan bir fabrikada çalışan 50 işçi dün akşam yedikleri yemekten zehirlendi.

Gemlik Serbest Bölge'de de otomotiv yedek parçaları üreten bir fabrikada çalışan işciler dün akşam yedikleri yemekten zehirlendi. Mide bulantısı ve baş dönmesinden rahatsız olan işçiler ambulanslarla Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mideleri yıkanan ve müşahade altında tutulan işçiler daha sonra taburcu edildi. Hastane yetkilileri zehirlenme olayının yemekten kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Soruşturmaya başlandı.