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Spor

Bursa'da Eskişehir rüzgarı BURSA (A.A)

04 Aralık 2011 23:56

-Bursa'da Eskişehir rüzgarı BURSA (A.A) - 04.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor sahasında Eskişehirspor'a 1-0 yenildi. 51. dakikada Eskişehirspor atağında, sol kanattan hareketlenen Dede, topu kale alanına doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Veysel'in vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı. 62. dakikada Eskişehirspor atağında sol kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Dede topu arka direğe doğru ortaladı. Serdar'ın kafa vuruşunda kaleci Carson, topa iki hamlede sahip oldu. 65. dakikada Eskişehirspor atağında Dede'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Alper, topa sert vurdu. Meşin  yuvarlak direğin hemen yanından auta gitti. 70. dakikada Bursaspor'un atağında Insua'nın pasıyla ceza alanının hemen önünde buluşan Batalla, topa sert vurdu. Top, yandan az farkla auta çıktı. 78. dakikada Bursaspor atağında Batalla'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Bangura'nın yerden vuruşunda top direğin hemen yanından auta gitti. 83. dakikada Eskişehirspor atağında Alper'in pasıyla hareketlenen Batuhan, ceza sahasına girer girmez topa sert vurdu. Kaleci Carson'dan seken topu Bursaspor defansı uzaklaştırdı. 86. dakikada Eskişehirspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Erkan, topu kale alanına doğru ortaladı. Müsait pozisyonda önce Batuhan ardından da Veysel'in dokunamadığı topu Bursaspor defansı uzaklaştırdı. 88. dakikada Eskişehirspor'un golü geldi. Erkan Zengin'in düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı Dede kullandı. Dede'nin yaklaşık 20 metre mesafeden vuruşunda baraja çarpan top, kaleci Carson'u kontrpiyede bırakarak köşeden filelere gitti: 0-1 90. dakikada Eskişehirspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Veysel topa çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti. Maçı 1-0 konuk takım kazandı. Stat: Atatürk Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Gökmen Olgaç xx Bursaspor: Carson xxx, İbrahim xx, Ömer xx, Mehmet x, Basser xx, N'Diaye x (Dk. 55 Turgay x), Adem xx (Dk. 62 Svensson xx), Ozan xx, Bangura x, Batalla xx, Sestak x (Dk.55 Insua xx) Eskişehirspor: Ivesa x (Dk. 41 Kayacan xx), Diego xx, Dede xxx, Sezgin xx, Alper xxx, Veysel xx, Bülent xx, Kamara xx, Volkan xx (Dk. 82 Erkan), Madarevic xx, Serdar x (Dk. 68 Batuhan x) Gol: Dk. 88 Dede (Eskişehirspor) Sarı kartlar: Dk. 20 Sestak, Dk. 43 N'Diaye, Dk. 68 Ömer (Bursaspor), Dk. 30 Diego, Dk.32 Kamara, Dk. 57 Veysel, Dk. 88 Dede, Dk. 88 Batuhan (Eskişehirspor)

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