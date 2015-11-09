Bursa'da Ertuğrul Sağlam ile Gökhan Töre arasında tartışma çıktı

Beşiktaş'ın Bursaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından gerginlik yaşandı. Soyunma odası girişinde Bursaspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ile Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin, sözlü bir tartışmaya girdiği ve sonrasında bu tartışmanın araya girenler nedeniyle arbedeye dönüştüğü belirtildi.

Sağlam ile Töre, mücadelenin 69. dakikasında da kısa süreli bir diyalogda bulunmuştu. Olayı çıkışta tatlıya bağlamak isteyen Ertuğrul Sağlam, Gökhan Töre'nin yüzünü elleyince, Töre "bana dokunma" diyerek tepki gösterdi. Beşiktaşlı bazı futbolcuların araya girmesiyle tünel bir anda karıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, maç sonunda olay ile ilgili konuşan Sağlam, ''Böyle şeyler futbolda oluyor. Ayrıntıya girmek istemiyorum ama gergin bir atmosfer var. Bazen bir söz, bir hareket onarılmayacak şeylere neden olabiliyor. Dikkatli olmak gerekiyor'' dedi.