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Bursa'da Ergenekon operasyonu

Ergenekon soruşturması kapsamında Bursa'da bir köyde yapılan aramada, lav silahı, bir uzun namlulu tüfek, 4 tabanca, 68 mermi ele geçirildi.

06 Nisan 2009 03:00

Ergenekon Soruşturması kapsamında Bursa'nın Gemlik İlçesi'ne bağlı Dürdane Köyü'nde, polis ve jandarma ekipleri tarafından bir villada yapılan aramada, lav silahının yanı sıra, bir uzun namlulu tüfek, 4 tabanca, 18'i G-3 piyade tüfeğine ait olmak üzere toplam 68 mermi ele geçirildi.

Ergenekon soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte, dün öğlen saatlerinde, adı açıklanmayan bir kişinin villa tipi evinde arama yaptı. Yapılan aramada villada, lav silahının yanı sıra, bir uzun namlulu tüfek, 4 tabanca, 18'i G-3 piyade tüfeğine ait olmak üzere toplam 68 mermi ele geçirildi. Villadaki ve çevresindeki incelemelerin bugün de devam ettiğini söyleyen yetkililer, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı.

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