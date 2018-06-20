Bursa'da ekili alanları dolu vurdu

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa)- BURSA\'nın Orhaneli ilçesinde geçen haftasonu etkili olan dolu ve sağanağın ekili alanlarda önemli oranda zarara yol açtığı bildirildi. Ziraat Odası Başkanı Nafiz Kaya, \"Geçen yıl yağmur ve dolu nedeniyle büyük zarar gören üretici, bu yıl da perişan oldu\" dedi.

Orhaneli Ziraat Odası ekipleri, yağışın etkili olduğu kırsal mahallerde çiftçilerle görüşüp ekili alanlarda inceleme yaparak, zarar gören buğday, arpa, ahududu, kabak, kavun, karpuz, çilek ve fasulye tarlalarında hasar tespit çalışmalarına başladı.Orhaneli Ziraat Odası Başkanı Nafiz Kaya, dolu yağışının bölgedeki ekili ürüne büyük zarar verdiğini kaydetti. Geçen yıl yağmur ve dolu nedeniyle perişan olan üreticinin, bu yıl yine aynı durumla karşı karşıya kaldığını söyledi. Hasar tespit çalışmalarının üreticilerin beyanına dayalı yapıldığını kaydeden Kaya, tarlalarda üretici ile birlikte mahsülün kontrol edildiğini ve son durumun belirlendiğini ifade etti. Üreticilere ürünlerini sigortalatmaları için çağrıda bulunduklarını kaydeden Orhaneli Ziraat Odası Başkanı Nafiz Kaya, \"Ne yazık ki bu yıl da aynı olay tekrarlandı. Dolu, hububat ve sebzede yara açıyor ya da meyveyi dalından döküyor\" dedi.

Kaya, ilk yapılan incelemelere göre zararın büyük olduğunu ifade etti.



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