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Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Nihat BIÇAK/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Yenişehir İlçesi'ndeki havalimanından eğitim uçuşu için kalkış yapan eğitim uçağı, arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

12 Eylül 2017 13:57

Nihat BIÇAK/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Yenişehir İlçesi\'ndeki havalimanından eğitim uçuşu için kalkış yapan eğitim uçağı, arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Tarlaya inen ve kırım meydana gelen uçakta bulunan eğitmen ve öğrenci yara almadan kurtuldu.
Ankara merkezli Güneydoğu Havacılığık Şirketi\'ne ait Ultralight türü, pervaneli, tek motorlu, 2 kişilik uçak Yenişehir İlçesi\'ndeki havalimanından bu sabah eğitim amacıyla havalandı. Uçak, bir süre sonra arıza nedeniyle havalimanın 5 kilometre uzağında bulunan Menteşe Köyü\'nün kuzeyindeki ceviz ağacının da bulunduğu tarlaya arıza nedeniyle zorunlu iniş yaparken kırıma uğradı. \'TC-UGV\' tescilli \'Tecnam 2008 JC\' tipi uçakta bulunan öğretmen Pilot Hasan Hoş ile öğrenci Burak Büyüktersi, uçaktan yara almadan kurtuldu. Soruşturmaya başlandı.

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