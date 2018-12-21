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Bursa'da, durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde gece asayiş uygulaması yapan polislerin durdurduğu araçta yaptığı aramada 12 adet paketlenmiş uyuşturucu madde, bir miktar metanfemin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltı

21 Aralık 2018 18:56

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde gece asayiş uygulaması yapan polislerin durdurduğu araçta yaptığı aramada 12 adet paketlenmiş uyuşturucu madde, bir miktar metanfemin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saat 02.00 sıralarında ilçe genelinde asayiş uygulaması yaptı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 12 adet gümüş folyo ile paketlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan N.S. (41), E.Ç. (35), Y.S. (30) gözaltına alarak, emniyet müdürlüğüne götürdü. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

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