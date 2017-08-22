Bursa'da düğünde havaya ateş eden polise soruşturma

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın merkez Nilüfer İlçesi\'nde, düğünde tabancasını çıkararak art arda havaya ateş eden ve iddiaya göre kendisini polis olarak tanıtan kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru R.Ö. olduğu tespit edildi.

Merkez Nilüfer İlçesi\'nde önceki gün düğün salonunun önünde konvoydaki bir otomobilden çıkan takım elbiseli bir kişi, belindeki silahı çıkarıp havaya 11 el ateş etti. Şarjör değiştirecekken çevredekilerin tepkisi ile karşılaşan kişi ile vatandaşlar arasında gerginlik çıktı. Ateş eden kişi, iddiaya göre kendisini polis olarak da tanıtıp \'\'teşkilatı buraya yığarım\'\' dedi.

Kendisini polis olarak tanıtan kişi daha sonra düğün sahipleri tarafından yatıştırılıp uzaklaştırıldı. Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan soruşturma sonucu ateş eden kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru R.Ö., olduğu ve arkadaşının düğününü için izinli olarak Bursa\'ya geldiği öğrenildi. Polis memuru R.Ö. hakkında , 6136 sayılı \'Ateşli Silahlar Kanunu\' ve \'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması\' suçundan adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.