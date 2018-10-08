Bursa'da düğün magandası kurbanı toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Necmi Çelik (57), gözyaşları arasında toprağa verildi. Çelik\'in ölümüyle ilgili soruşturmada, 2\'si muhtar 4 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.

Önceki gün Dönmez Mahallesi\'nde yapılan düğüne katılanlardan bazıları tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. Kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahından çıkan kurşun, düğünde bulunan Necmi Çelik\'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI: BU KATLİAM

Necmi Çelik için Dönmez Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, basın mensuplarına açıklama yaptı. Yiğit, \"Bu işle ilgili takip sürüyor. Devletimiz suçluyu bulur, suçlular en iyi şekilde cezalandırılır. Buna bazen \'kader\' diyoruz; ama bunlar katliam. Bu memlekette olmaması gereken şeyler. Keşke yaşanmasaydı\" dedi.

\'10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ELİNDE SİLAH VARDI\'

Ölen Necmi Çelik’in ağabeyi Hüseyin Çelik de, \"Takdiri ilahi. Hiçbir şey söyleyemiyoruz. Böyle bir şey yaşanmasını istemezdik ama oldu. Bundan sonra düğünlerde silah atılmasın, silah tamamen kalksın. O akşam 10 yaşındaki çocuğun elinde silah vardı. Bizler gururlanıyoruz ama böyle canlar yanıyor. Kimse silah atmasın\" diye konuştu. Cenazede, baba İsmail Çelik gözyaşlarını tutamadı. Necmi Çelik\'in cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

EK GÖZALTI

Öte yandan Necmi Çelik\'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dönmez Mahallesi muhtarı Mustafa A., Akbaşlar Mahallesi muhtarı Eyüp A. ile Ramazan T. ve Özcan B., jandarmadaki sorguları ardından adliyeye sevk edildi. Savcı, 4 şüpheli için ayrıca ek gözaltı kararı aldı. Şüpheliler, tekrar İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.



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