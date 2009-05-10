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Bursa'da DTP'liler açlık grevi başlattı

Bursa'da, AKP İl Merkezi önüne siyah çelenk bırakan 50 DTP'li, operasyonları protesto için bir günlük açlık grevine başladı

10 Mayıs 2009 03:00

Bursa'da, AKP İl Merkezi önüne siyah çelenk bırakan 50 DTP'li, partilerine yönelik operasyonları protesto amacıyla bir günlük açlık grevine başladı.

Fomora Meydanı'nda toplanan 50 kişilik DTP grubu, üzerinde `Siyasi irademe dokunma' yazılı siyah çelengi, AKP İl Merkezi'nin önüne bıraktı. Burada `DTP'yi susturma, silahları sustur' yazılı pankart açan partililer adına konuşan DTP İl Yöneticisi Hüseyin Armağan, toplam 52 partilinin tutuklandığını belirterek, Bursa'da da DTP'li 10 öğrencinin cezaevine konulduğunu söyledi.

Hüseyin Armağan, "Partimiz üzerinde başlatılan baskı operasyonları ve tutuklu arkadaşlarımızın serbest bırakılması için bir günlük açlık grevi başlatıyoruz'' dedi. (dha)

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