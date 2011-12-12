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Bursa'da doğalgaz patlaması: 3 yaralı BURSA (A.A)

12 Aralık 2011 11:34

-Bursa'da doğalgaz patlaması: 3 yaralı BURSA (A.A) - 12.12.2011 - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir apartmanın üçüncü katında doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.  Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Volkan Sokak'ta bir binanın üçüncü katında doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evin duvarı yıkıldı, camları kırıldı. Aynı sokaktaki bazı evlerin de camları kırılırken, park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu.   Bu sırada, evde bulunan Fatih Balkan (35) ile eşi Serpil (27) ve çocukları Enes Balkan (3) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerince Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, önlem alınması için Bursagaz ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bursagaz, itfaiye ve polis ekiplerinin, olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

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