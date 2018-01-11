T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da DHKP/C propagandası yapan onunda 3 kişi tutuklandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

11 Ocak 2018 00:15

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, merkez Yıldırım ve Gemlik ilçelerinde oturan B.K., M.B., O.G, ve A.A.\'nın sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığını tespit etti. Yapılan eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli gözlatına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen B.K, M.B. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. O.G.ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSABursa Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleEkipleriYıldırımGemlikDHKPCYapılan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24