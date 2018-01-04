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Bursa'da derneğe kumar baskını

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da jandarmanın bir derneğe yaptığı operasyonda kumar oynayan 62 kişi yakalandı

04 Ocak 2018 13:14

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da jandarmanın bir derneğe yaptığı operasyonda kumar oynayan 62 kişi yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi\'nde bulunan bir dernekte kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Ekipler derneğe baskın düzenledi. Baskında 140 kart, 7 bin pul, kumar oynama makinesi, kumar için kullanılan küçük toplar ele geçirildi. Dernekte kumar oynarken yakalanan 62 kişi ile oynatan 1 kişiye toplam 15 bin lira para cezası kesildi. Amacı dışında faaliyet gösteren derneğin kapatılması için işlem başlatıldı.

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