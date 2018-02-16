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Bursa'da derede kadın cesedi bulundu

Recai GÜLER/BURSA (DHA)- BURSA'da, Gökdere'de bir kadın cesedi bulundu

16 Şubat 2018 18:29

Recai GÜLER/BURSA (DHA)- BURSA\'da, Gökdere\'de bir kadın cesedi bulundu. Vatandaşların görüp haber vermesiyle gelen ekipler tarafından dereden çıkarılan kadın cesedinin kimliği araştırılıyor
Merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinin sınırı olarak bilinen Gökdere\'de kadın cesedi bulundu. Vatandaşların haber vermesi sonucu kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri dere içersinde 30-35 yaşlarında kadın cesedi ile karşılaştı. Ceset, çağrılan AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, daha sonra kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa  Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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