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Bursa'da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Suriye uyruklu kişilerin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı

09 Kasım 2017 14:43

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Suriye uyruklu kişilerin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik adreslerin olduğunu tespit etti. Polis, bu sabah savcılıktan alınan izin ile tesbit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Ekipleri ve zırhlı araçların da destek verdiği operasyonda, aralarında Suriye uyruklu kişilerin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve metaryel ele geçirildi. 27 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. 

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