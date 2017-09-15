Bursa’da cinayet

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın merkez Yıldırım İlçesi\'nde, 20 yaşındaki Yusuf Türker, boş bir binada birlikte uyuştucu kullandığı arkadaşı tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Binada yapılan incelemede uyuşturucu düzeneği bulundu.

Olay, dün gece Vakıf Mahallesi\'nde meydana geldi. Yusuf Türker, ismi henüz öğrenilemeyen bir arkadaşıyla Vatansever Sokak\'taki boş bir binada uyuşturucu aldı. Türker, henüz bilinmeyen bir nedenle arkadaşıyla tartışmaya başladı. Arkadaşı, bu sırada yanında bulunan tabancayla Türker\'e ateş etti. Silah seslerini duyanlar, jandarma haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma Yusuf Türker\'in cansız bedeni ile karşılaşırken yanında da uyuştucu düzeneği buldu. Yusuf Türker\'in cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Jandarma katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.