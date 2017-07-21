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Bursa'da çıkan yangın korkuttu

Yangın 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü

21 Temmuz 2017 13:47

Bursa'da, metruk bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. 

Yangın saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Tayakadın Mahallesi'nde 2 katlı metruk binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, binanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyürken, alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler.

Olay yerine sevk edilen 3 itfaiye aracı yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. Müdahale sırasında bina yakınında bulunan bir ticari araç, alevlerin sıçraması ihtimali nedeniyle sahibi tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

İtfaiye ekipleri, hasara neden olan yangının çıkış nedeni ve hasar tespitiyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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