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BURSA'DA ÇIKAN OLAYLARA KARIŞAN 25 KİŞİ TUTUKLANDI BURSA (A.A)

17 Mayıs 2011 00:59

-BURSA'DA ÇIKAN OLAYLARA KARIŞAN 25 KİŞİ TUTUKLANDI BURSA (A.A) - 16.05.2011 - Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan, bugün Bursa Adliyesine sevk edilen 25 kişiden 11'i tutuklandı.  Alınan bilgiye göre, maç öncesi çıkan olaylarla ilgili MOBESE ve diğer kamera görüntülerini inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam ve bu sabah gözaltına alınan, sorgularının ardından Bursa Adliyesine sevk edilen 25 kişinin cumhuriyet savcılığında sorgusu tamamlandı.  25 kişiden 7'si cumhuriyet savcısınca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 18 zanlıdan 11'i tutuklandı, 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir kişinin işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi. Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi 34 kişinin yaralanması, 4 polis aracı ve 5 itfaiye aracının zarar görmesiyle sonuçlanan olayların ardından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 18 kişi geçen hafta tutuklanmıştı.

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