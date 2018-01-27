Bursa'da çevrecilerden termik santral eylemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da çevreciler, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi\'nde (DOSAB) kurulması planlanan termik santral hakkında ikinci kez alınan olumlu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kararına karşı açılan davada, mahkemenin aleyhte karar vermesi üzerine eylem yaptı.

Atatürk Caddesi\'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan \'DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu\' üyeleri, ellerindeki dövizlerle, sloganlar atarak mahkemenin verdiği karara tepki gösterdi. Havası 10 kat kirli olan Bursa\'nın, yapılması planlanan termik santralle birlikte nefes alınamayacak hale geleceğini söyleyen çevreciler, ağızlarına maske takarak kararı protesto etti.

Çevreciler tarafından açılan davalarda müdahil olan avukat Eralp Atabek, “İkinci kez açtığımız davayı kaybettik. Ama, hala hukuki mücadelerimiz sürüyor. Kararı temyiz ettik. Danıştay\'da da savunmalarımızı yapacağız. DOSAB’ın termik santral yapmaktan vaz geçtiklerini açıklamalarını bekliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin ve siyasetçilerin de bu santrale karşı olduklarını söylemeleri istiyoruz. Termik santral yapılmaması için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

\'HALKI ERKEN ÖLÜME MAHKUM EDECEK\'

DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak da Bursa\'nın göbeğine termik santral istemediklerini ifade ederek şunları söyledi:

\"Bursa halkının tümüyle reddetmesine rağmen hükümet ve ilgili bakanlıklar, Osmangazi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa halkını erken ölüme ve hastalıklı yaşama mahkum edecek DOSAB Termik Santralinin yapılmasına karşı çıkmadı. Tam tersine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı santralın yapımı için her türlü olanağı seferber etti. Türkiye\'de ilk kez milyonlarca kişinin yaşadığı bir şehrin ortasına kömürlü termik santral kurulmak isteniyor. Türkiye\'de ilk kez bir sanayi bölgesi yönetimi, kendi sınırları içinde termik santral yapmak istiyor. DOSAB yöneticileri geçmişte de Bursa ovasında tarım alanları üzerine kurdukları kaçak fabrikalarla Bursa\'ya yaptıkları ihanetin daha büyüğünü mahallelerimizin arasına termik santral kurarak devam ettirmek istiyor. Bursa\'nın kirli ve sağlıksız olan havasının termik santralle daha çok kirlenmesine izin vermemek, sağlığımızı, havamızı, suyumuzu ve ovamızı korumak için \'DOSAB Termik Santraline hayır\' diyoruz. Bursa halkı evinin yanı başında günde bin 524 ton kömür yakması planlanan DOSAB termik santralini istemiyor. Bu yanlıştan geri dönülmelidir. Platform olarak bu ikinci dava sonucunu adil bulmuyoruz. Kararı temyiz edeceğiz.\"

Polisin geniş güvenlik aldığı eylem, çevrecilerin sessizce dağılmasıyla sona erdi.

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