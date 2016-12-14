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Bursa’da canlı bomba paniği; bu kemer hastaneyi karıştırdı

Polislerin incelemesi sonrası gerçek ortaya çıkınca genç serbest bırakıldı.

14 Aralık 2016 18:54

Bursa’da, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde bacak röntgeni çekilen Azerbaycan uyruklu 15 yaşındaki M.O.’nun kemer tokasındaki el bombası ve tabanca deseni filme yansıyınca canlı bomba zannedildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, röntgen teknisyeninin haber vermesi üzerine hastaneye gelen polisin yaptığı inceleme sonucu gerçek ortaya çıkınca genç serbest bırakıldı. 

Kısa süreli panik ve korkuya neden olan olay, Bursa'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yaşandı. Bacağındaki rahatsızlık nedeniyle hastaneye gelen Azerbaycan uyruklu M.O. röntgen servisine gönderildi.

Burada pantolonu çıkarmadan çekilen röntgen filmine gencin taktığı metal tokanın görüntüsü de yansıdı. Tokadaki tabanca, el bombası ve mermi desenlerini gencin beline bağladığı bomba zanneden görevli durumu polise bildirdi. 

Hastanede kısa süreli panik yaşanırken, polislerin incelemesi sonrası gerçek ortaya çıkınca genç serbest bırakıldı.

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