Bursa'da ByLock'tan 17 gözaltı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 4\'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda aralarında KHK ile kapatılan Özel Ufuk Kreşi yöneticileri ile örgüte ait bir okulda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 4\'ü kadın 17 kişi, ikametlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 şüpheli sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



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