Bursa'da 'ByLock' operasyonu: 5 kişi adliyede

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen 3\'ü kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında öğrenci ve emeklilerin de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.



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