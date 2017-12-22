T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da 'ByLock' operasyonu: 5 kişi adliyede

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi

22 Aralık 2017 13:16

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen 3\'ü kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında öğrenci ve emeklilerin de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHAFETÖPDYBursaEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleAralarındaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24