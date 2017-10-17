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Bursa'da 'ByLock' kullandığı tespit edilen 8 kişi adliyede

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da sürdürülen Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen 1'i kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi

17 Ekim 2017 13:06

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da sürdürülen Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları tespit edilen 1\'i kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları ve Bank Asya\'da hesap açarak örgüte finansal destek sağladıkları belirtilen 8 kişi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 1\'i kadın 8 kişi \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

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