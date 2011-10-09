Bursa'da 'Büyük Gemlik Yürüyüşü' gerginliği

T24 - Bursa'nın Gemlik ilçesinde "Büyük Gemlik Yürüyüşü" adı altında yapılmak istenen, ancak Valilik tarafından yasaklanan yürüyüş nedeniyle, kentin Ankara, İstanbul ve İzmir girişlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alındı.







AA ekiplerinin verdiği bilgiye göre, kentin doğusunda İnegöl-Ankara karayolunun Mezitler mevkisindeki Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne ait Kar Mücadelesi Mezit Vadisi Bakımevi önünde önlem alındı.



500'ü aşkın jandarma ve polis ekibinin görev yaptığı kontrol noktasında, otobüsler başta olmak üzere özellikle yolcu taşıyan araçlar durduruluyor, kimlik ve plaka sorgulaması yapılıyor. 2 itfaiye aracı, 2 ambulans, 2 greyder ve 2 panzer de bölgede hazır bekletiliyor.



Kentin kuzeyindeki Yalova-Bursa karayolu Orhangazi ilçesi Süpürgelik mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda, jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.



Araçları durdurarak plaka ve kimlik sorgulaması yapan ekipler, başta yolcu taşıyan araçlar olmak üzere şüpheli gördükleri vasıtalarda arama yapıyor.



Kontrol noktasında, 2'şer panzer, itfaiye ve ambulans hazır bekletiliyor.



Bursa-İzmir karayolunun, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Bandırma kavşağı mevkisinde de çok sayıda itfaiye, jandarma ve polis ekibi güvenlik önlemi aldı.

Aysel Tuğluk: Gelemiyoruz



Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, Bursa'nın Gemlik ilçesinde "Büyük Gemlik Yürüyüşü" adı altında yapılmak istenen, ancak Valilik tarafından yasaklanan yürüyüşle ilgili olarak, "Gelemiyoruz, engelleniyor. Hiçbir ilden bırakılmadığı, izin verilmediği için program gerçekleştirilemedi" dedi.



Tuğluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yapılması planlanan yürüyüşe izin verilmediğini hatırlattı.





"İzin olmadığı için bugün bir şey olmayacağını" ifade eden Tuğluk, şunları kaydetti:



"Bizimle ilgili bir durum yok. Yola çıkıldı ama olmadı. Dün yola çıkışlar olacaktı ve bugün sabah itibarıyla Gemlik'te olunacaktı. Gelemiyoruz, engelleniyor. Hiçbir ilden bırakılmadığı, izin verilmediği için program gerçekleştirilemedi. Yasaklama kararları var. Zaten kimse bulundukları illerden çıkamadı, geri döndüler."



Bursa Valisi Şahabettin Harput, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, "2911 Sayılı Kanun'un 17. maddesi gereğince yürüyüş günü olan 9 Ekim 2011 tarihi itibarıyla yürüyüş gününden bir gün öncesi ve bir gün sonrasını içine alacak şekilde, ilimiz ve ilçelerinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü ve buna ilişkin her türlü faaliyetler valiliğimizce yasaklanmıştır" şeklinde açıklama yapmıştı.







Hakkari'de kepenkler açılmadı



Hakkari'de esnaf, Gemlik'te bugün yapılacak yürüyüşe izin verilmemesi ve Abdullah Öcalan'ın Suriye'den yakalanmasının yıldönümü dolayısıyla kepenk açmadı. 3 gün önce gözaltına alınan 5'kişiden 4'ü tutuklanırken, dün gece yapılan operasyonda da 16 kişi daha gözaltına alındı.



Hakkari merkez ile Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde esnaf, dün Gemlik'te yapılacak yürüyüş için yola çıkanlara izin verilmemesini protesto etmek ve Öcalan'ın Suriye'de yakalanışının yıldönümü nedeniyle de eczane ve fırın dışında esnaf, dükkanlarını açmadı. Kepenklerin kapalı olduğu Hakkari ve İlçelerinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı dikkat çekti.

4 tutuklama 16 gözaltı



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından 3 gün önce kentin değişik mahallelerinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 5 kişiden '4'ü örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulurken, yaşı küçük olan bir çocuk ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Hakkari' de 4 kişinin tutuklanmasının ardından dün gece de Hakkari'nin Dağgöl, Katramaz, Pehlivan mahallelerinde eş zamanlı olarak bazı evlere operasyon düzenlendi.



Operasyonda olaylara karıştığı gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların aileleri, polisin kendilerine sert davrandığını iddia ederek, "Polisler evimize girerken bizler daha yatağımızdaydık. Giyinmemize bile müsaade bile edilmeden silahları kafamıza dayayıp bizi tehdit ettiler ve sonra da çocuklarımızı gözümüzün önünde götürdüler. Çocuklarımızın hiç bir günahı yok. Buradan yetkilere sesleniyoruz. Artık bu siyasi operasyonlara son verin. Ölen asker de , PKK'li da bizim çocuklarımız. Artık insanlar ölmesin" diye konuştu.



