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BURSA'DA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ BURSA (A.A)

03 Mart 2011 02:18

-BURSA'DA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ BURSA (A.A) - 02.03.2011 - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, dün bir gölet kenarında bacakları kesilmiş halde bulunan cesedin, kayıp üniversite öğrencisi Sema Karakoca'ya ait olduğu bildirildi.  Alınan bilgiye göre, 16 Şubattan itibaren kayıp olan Uludağ Üniversitesi öğrencisi Sema Karakoca'nın (23) Ankara'da oturan babası Mehmet Ali, annesi Emine ile amcası Menderes Karakoca'nın, gazetecilere yaptıkları açıklamanın tersine, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki teşhiste cesedin kızlarına ait olduğunu savcılık yetkililerine söyledikleri öğrenildi.  Sema Karakoca'nın babası Mehmet Ali Karakoca, kızının cenazesini almak için akşam saatlerinde Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na geldi.  Bitkin olduğu gözlenen Mehmet Ali Karakoca, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Cenaze nakil aracıyla götürülen Sema Karakoca'nın cenazesinin yarın Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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