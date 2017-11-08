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Bursa'da boya fabrikasında patlama ve göçük: 4 ölü, 9 yaralı (2)

BİNA TAMAMEN YIKILDI Bursa'nın merkez Gürsu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Gökkuşağı Boya imalathanesinde bugün saat 10

08 Kasım 2017 15:20

BİNA TAMAMEN YIKILDI
Bursa\'nın merkez Gürsu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki Gökkuşağı Boya imalathanesinde bugün saat 10.49\'daki patlamanın buhar dairesinde meydana geldiği belirlendi. Binanın tamamen yıkıldığı, çevredeki çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiği patlama sonrasında 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin ise yaralandığı, yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunduğu bildirildi.
Bursa Valisi İzzettin Küçük olay yerinde, ilgililerden bilgi aldı. Yetkililer olay sırasında buhar kazanın bulunduğu bölümde 9 işçi ve bazı müştürilerin olduğunu söyledi.

 

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