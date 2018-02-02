Bursa'da boş arsaya poşetler dolusu atık döküldü

BURSA, (DHA)- BURSA\'da merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi\'nde boş bir arsaya bırakılan atıklar tepki çekti. Şikâyet üzerine inceleme yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, poşetlerde bulunanların hastane malzemesi ambalaj atığı olduğunu bildirdi.

Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi\'nde, evlerin arasındaki boş arsaya poşetler dolusu atık döküldü. Çöp poşetlerinin içine doldurulmuş onlarca kilo malzemenin içinde, serum torbaları, enjektörler, hastane eldivenleri gibi birçok tıbbi malzeme olduğu görüldü. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Atıkların kim tarafından bırakıldığının tespiti için yetkiler araştırma başlattı.

İL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ İNCELEME YAPTI

Panayır Mahallesi\'nde boş alana hastane atıklarının atıldığı ihbarı üzerine bölgede inceleme başlatan Çevre ve Şehircilik Bursa İl Müdürlüğü, poşetlerde bulunanların tıbbi atık değil, hastane malzemesi ambalaj atığı olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi Güven Sokak adresinde Nilüfer Çayı kenarında sahipsiz tıbbi atık bulunduğuna dair ihbara istinaden, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından yapılan denetimde; yaklaşık bir kamyonet kadar hastanelerden kaynaklanan ambalaj atıklarının toprak zemin üzerine atıldığı tespit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz teknik elemanları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi sterilizasyon tesisi personelleri ile atıkların incelemesi yapılarak sanıldığının aksine tıbbi atık olmadıkları, sağlık kuruluşundan kaynaklanan ambalaj atıkları olduğu tespit edilerek durum tutanak altına alınmıştır. Atıkların bulunduğu alanın Osmangazi İlçesi sınırlarında olması sebebiyle Osmangazi Belediye Başkanlığı yetkileri ile görüşülerek, belediyenin ambalaj atıkları ile ilgili yönetim planındaki Çevre lisanslı ambalaj atığı toplama ayırma tesisi ile irtibata geçilmiş ve atıkların kaldırılması ve alanın temizlenmesi sağlanmıştır. Atıkların incelenmesi esnasında şikâyete konu atıkların hangi sağlık kuruluşundan kaynaklandığı da tespit edilmiş olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce teknik elemanları tarafından sağlık kuruluşuna yönelik yerinde denetim yapılmış ve idari işlemlere başlanılmıştır.\"



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