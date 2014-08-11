Bursa'da bonzai kullanılan binalar yıkılıyor

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polisler, uyuşturucuların en fazla satıldığı, kullanıldığı merkez Yıldırım İlçesi'ndeki, metruk binaları tespit etti. İlçe Belediyeleriyle yapılan görüşmeler sonrasında, sahipsiz olan veya hissedarı fazla olan bu binaların sahiplerine ulaşılarak, yıkılması yönünde karar aldırdı.

Yıldırım Belediyesi ekipleri tarafından Yıldırım Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bulunan ve madde bağımlıları tarafından mesken tutulan iki katlı terk edilmiş bina, bugün iş makinalarıyla yıkıldı. Toplum Destekli Polisler tarafından yıkımdan önce yapılan incelemelerde bina içerisinde madde bağımlılarının bonzai içerken kullandıkları düzenekler bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde, belediyeler ile yapılan işbirliği sonucu bu yıl içerisinde terk edilmiş olan 44 evin yıkıldığını belirtirken, 27 metruk bina hakkında ise yıkım kararı çıkartıldığını duyurdular.

Yıldırım İlçe Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, bu tür evlerin güvenli yaşam alanlarına dönüşmesi için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.