T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da bonzai kullanılan binalar yıkılıyor

Bursa'da polisle belediyenin işbirliği ile, bonzai kullanıldığı belirtilen metruk binaların yıkımına başlandı

11 Ağustos 2014 18:43

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polisler, uyuşturucuların en fazla satıldığı, kullanıldığı merkez Yıldırım İlçesi'ndeki, metruk binaları tespit etti. İlçe Belediyeleriyle yapılan görüşmeler sonrasında, sahipsiz olan veya hissedarı fazla olan bu binaların sahiplerine ulaşılarak, yıkılması yönünde karar aldırdı.

Yıldırım Belediyesi ekipleri tarafından Yıldırım Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bulunan ve madde bağımlıları tarafından mesken tutulan iki katlı terk edilmiş bina, bugün iş makinalarıyla yıkıldı. Toplum Destekli Polisler tarafından yıkımdan önce yapılan incelemelerde bina içerisinde madde bağımlılarının bonzai içerken kullandıkları düzenekler bulundu. 

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde, belediyeler ile yapılan işbirliği sonucu bu yıl içerisinde terk edilmiş olan 44 evin yıkıldığını belirtirken, 27 metruk bina hakkında ise yıkım kararı çıkartıldığını duyurdular.

Yıldırım İlçe Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, bu tür evlerin güvenli yaşam alanlarına dönüşmesi için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

 

ETİKETLER

bonzaibursametruk binayıkılıyorkullanılanyerler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24