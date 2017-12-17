Bursa'da 'bombalı bavul' alarmı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaldırım üzerine bırakılan etrafı bandajlanmış bavul, emniyet ekiplerine harekete geçirdi. Bomba imha ekiplerinden önce gelen bavulun sahibi, durumu açıklayınca tüm gerçek ortaya çıktı.

İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminaline 50 metre mesafede etrafı bandajlanmış vaziyette bavulu gören çevredekiler, şüphelenerek durumu İnegöl Emniyet ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen Emniyet Ekipleri, şüpheli bavulun etrafından güvenlik önlemi alarak, vatandaşları uzaklaştırdılar. Durum Bursa Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekiplerine haber verildi.

Son anda geldiler

Bavulun çevredekiler tarafından fark edilmesinden yaklaşık 1.5 saat sonra olay yerine gelen Kazakistan uyruklu üç kişi, bavulun kendilerine ait olduğunu söylediler. Emniyet ekipleri, şahısların pasaportlarını kontrol ettiler.

Bavulun sahibi Kazakistanlı olan Elvira Asterova’nın eşi hacı Şah İsmail Bahrevic olayı anlattı. Ailecek 6 bavulla Kazakistan’dan İstanbul Atatürk Havalimanına geldiklerin söyleyen Bahreviç, “Havalimanından otobüse binerek İnegöl Şehirlerarası Otobüs terminaline geldik. 6 bavulumuzu oğlumun aracına koyduğumuzu düşündük, fakat bir bavulumuzu burada unutmuşuz. Eve gidince eşim Elvira Asterova, bavulun birinin eksik olduğunu söyleyince buraya geldik. Geldiğimiz de polisleri görünce çok şaşırdık, sizlerden özür diliyoruz” dedi.

Bavul teslim edildikten 5 dakika sonra Bomba İmha ekipleri belirtilen yere gelirken, emniyet ekiplerinden bavulu teslim alan Şah İsmail Bahrevic, evinin yolunu tuttu.