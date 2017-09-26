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Bursa'da bir evden 3 kamyon çöp çıktı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da komşularının ihbarı üzerine 61 yaşındaki Fatma Koca'nın evine giden belediye temizlik ekipleri, evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı

26 Eylül 2017 15:26

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da komşularının ihbarı üzerine 61 yaşındaki Fatma Koca\'nın evine giden belediye temizlik ekipleri, evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı. Ekipler evdeki atıkları toplarken, ev sahibi kadın ise bazı eşyalarını geri almaya çalştı.
Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi Kutu Sokak\'ta bulunan 4 katlı bir binada böceklerin çoğalması ve çevreye ağır kokular yayılması üzerine apartman sakinleri durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, binada yaptıkları araştırmada böceklerin ve kötü kokunun kaynağının 61 yaşındaki Fatma Koca\'nın kızı ile birlikte oturduğu 4\'üncü kattan geldiğini tespit etti. Evi temizlemek isteyen ekipler, yaşlı kadını ikna edemeyince durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin de gelmesi ile birlikte temizlik çalışmalarına başlandı. 10 kişilik ekiple temizlik yapan ekipler 3 kamyon çöp çıkardı. Çöp toplamaya yeni başladığını belirten Fatma Koca, çöpleri satmak için topladığını belirtti. Ekiplerin çalışması sırasında, evden çıkan çöpler kamyona yüklenirrken, Fatma Koca ise bazı eşyaların işe yaradığını belirterek geri almaya çalıştı. 
Evden çöplerin çıkarılıp temizlenmesi ardından, evde ve tüm binada ilaçlama yapıldı.

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