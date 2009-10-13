Bursa'da bilet protestosu

Türkiye ile Ermenistan milli takımları arasında yarın akşam Bursa'da oynanacak maça giriş için bilet bulamayan bir grup taraftar, Atatürk Stadı önünde protesto gösterisi yaptı.



Stat önünde toplanan yaklaşık 300 kişilik taraftar grubu, bilet bulamadıkları gerekçesiyle Bursaspor ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini protesto etti.



Azerbaycan lehine tezahüratta da bulunan grubun stadın şeref tribünü girişine doğru yaklaşması üzerine bölgeye takviye polis ekipleri çağrıldı.



Polis ekiplerinin Kültürpark girişine uzaklaştırdığı grup, protestolarını burada da sürdürdü.

