T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursa'da bilet protestosu

13 Ekim 2009 20:39

Türkiye ile Ermenistan milli takımları arasında yarın akşam Bursa'da oynanacak maça giriş için bilet bulamayan bir grup taraftar, Atatürk Stadı önünde protesto gösterisi yaptı.

Stat önünde toplanan yaklaşık 300 kişilik taraftar grubu, bilet bulamadıkları gerekçesiyle Bursaspor ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini protesto etti.

Azerbaycan lehine tezahüratta da bulunan grubun stadın şeref tribünü girişine doğru yaklaşması üzerine bölgeye takviye polis ekipleri çağrıldı.

Polis ekiplerinin Kültürpark girişine uzaklaştırdığı grup, protestolarını burada da sürdürdü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24