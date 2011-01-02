-BURSA'DA BEBEK CESEDİ BULUNDU BURSA (A.A) - 02.01.2011 - Bursa'da, yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili olarak 20 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Filibe Sokak'taki boş bir arsada bebek cesedi bulan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, hastanelerin acil servisleri ile cesedin bulunduğu bölgede araştırma yaptı. Esnaf ve bazı mahalle sakinleriyle görüşen polis, elde ettiği bilgiler doğrultusunda, Ebru B'yi (20) gözaltına aldı. Arsaya, bebek cesedini kendisinin attığını kabul ettiği belirtilen genç kadının, ifadesinde, komşusunun evinde iken ağrılarının artması üzerine tuvalette gittiği ve burada bebeği ölü doğurduğunu, korkması nedeniyle de bebeğin cesedini tuvalet camından bahçeye fırlattığını söylediği öğrenildi. Bebeğin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.