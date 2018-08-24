Bursa'da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesine bayramlaşmaya gelen Arslan ailesinin 1 yaşındaki çocuğu Beren, balkondan düşerek ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Bursa merkezde oturan Can Arslan ve eşi Aysun Arslan, minik kızları Beren\'i de alarak İnegöl ilçesindeki akrabalarına bayram ziyaretine geldiler. İddiaya göre, Arslan çiftinin minik kızları akrabalarının 1\'inci kattaki evlerinin balkonunda oynarken korumalıkların arasından aşağı düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen bebek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen olay yerine sağlık ekibi tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan bebek, kafatasında çatlak tespit edilince Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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