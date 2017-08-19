Bursa'da ATV çalan hırsızlar böyle görüntülendi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın merkez Osmangazi iİçesi\'nde, bir apartmanın girişinde Ersin Özer\'e ait ATV aracını \'Düz kontak\' yöntemi ile çalıştırıp çalarak kayıplara karışan 2 hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi\'nde bulunan bir sitede dür akşam meydana geldi. Sabah işe gitmek üzere evinden çıkan. Ersin Özer, apartman girişinde bıraktığı 16 NMR 05 plakalı ATV aracının olmadığını fark edince güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek aracının çalındığını gördü. Özer, durumu polis ekiplerine bildirdi. Sevk edilen ekipler güvenlik kamera kayıtlarını alarak hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Özer\'e ait ATV\'nin çalınması sitede bulunan güvenlik kameraları ile kaydedildi.Görüntülerde, 20 yaşlarında 2 şüphelinin, sitesinin bahçe kapısını açarak girdiği, apartmanın altından bulunan ATV aracın düz kontak yaparak çalıştırdığı ve ATV aracına binerek siteden kaçtıkları görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



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