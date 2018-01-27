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Bursa'da asayiş uygulaması

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

27 Ocak 2018 22:01

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik Denetleme, Özel Harekat Şube Müdürlügü ile Ahlak Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet ekiplerinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Halka açık yerlerde şüpheli görülen kişilerin kimlikleri kontrol edildi, üst araması yaptı. Durdurulan araçlar ve içerisindekiler didik didik arandı. Uygulamada, farklı suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, daire müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte ilçedeki asayiş uygulamasını takip etti.
Emniyet Müdürü Ak, uygulamanın ardından ilçedeki vatandaşla bir araya geldi. Ak, kahveleri de ziyaret ederek vatandaşla sohbet etti. Ak, kentteki uyuşturucu ve ruhsatsız silah kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini belirten Ak, son zamanlarda artan ruhsatsız silah kullanımını da en aza indirmek için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

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