Bursa'da apartman yangını: 4 ölü

T24 - Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Osmangazi ilçesinde bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasında ise 3 kişi yaralandı.









Gemlik ilçesi Kayhan Mahallesi Salkımsöğüt Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangında Şahdavut Ergüven ve eşi Erihan ile çocukları Selçuk (3) ve Seçkin (2) hayatını kaybetti.



Ergüven ailesinin yaklaşık 3 ay önce Mardin'den geldikleri öğrenildi.



İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.







Bomba değil, doğalgaz



Bu arada, Osmangazi ilçesinde yaşanan doğalgaz patlaması da korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.



Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir binanın 3. katında doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamanın şiddetiyle evin duvarı yıkıldı, camları kırıldı.



Aynı sokaktaki bazı evlerin de camları kırılırken, park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu.



Bu sırada, evde bulunan Fatih Balkan (35) ile eşi Serpil (27) ve çocukları Enes Balkan (3) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil ekiplerince Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.







Alevler arasından kurtatıldı



Öte yandan, İstanbul’un Esenler ilçesinde de yangın paniği yaşandı.



Kemer Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dairede oturan Kemal T. (36) ise yaralı olarak kurtarıldı.



Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Kemal T, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.





