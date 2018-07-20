Bursa'da antik kentin üzerine inşa edilen AVM için imar barışı başvurusu yapıldı

Bursa’da antik Myrleia kenti üzerine inşa edilen alışveriş merkezinin sahibi Özdilek imar barışından yararlanmak için başvuru yaptı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, konuya ilişkin olarak “Antik kentin bulunduğu bölge için kamulaştırma kararı aldık. Bu tarihsel değere hep birlikte sahip çıkacağız ”dedi.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, Uludağ Üniversitesi, 2010 yılında Bursa’nın Mudanya ilçesinde 1. derece SİT alanı olan bölgenin yakınında yaptığı yüzey çalışması sırasında yoğun seramik parçalarına rastlayınca Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na bölgenin, 1. derece sit alanı ilan edilmesini önerdi. Öneri üzerine bölgede incelemelerde bulunan Koruma Kurulu, tarihi limanı 3. derece arkeolojik sit alanı ilan etti. Tesco Kipa Kitle Pazarlama Şirketi de 2012’de inşaat ruhsatı alarak bölgede AVM inşaatına başladı. İnşaat sırasında antik kentin temellerine rastlanınca antik kentin bir kısmının AVM içinde kalacak şekilde bir ‘koruma uygulama’ projesi hazırlandı. Koruma uygulama projesinin Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanması üzerine inşaata başlandı.

Antik çağ kalıntılarını korunması için inşaata devam kararı

Antik kentin üstünde AVM inşaatı devam ederken bölge halkı Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na itirazda bulundu. Bunun üzerine Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 13 Şubat 2013’te aldığı kararla antik kentin kamulaştırılması için bir girişim başlatılmadığını, antik kent alanının kısa süre içerisinde bakanlıkça istimlakının mümkün olmadığını belirterek açığa çıkan antik kent kalıntılarının korunması için AVM inşaatına devam kararı verdi. Bunun üzerine Bursa 1. İdare Mahkemesi’ne dava açıldı. Bursa 1. İdare Mahkemesi tarafından konuyla ilgili bir bilirkişi heyeti atandı. Bilirkişi tarafından yapılan incelemeyi dikkate alan mahkeme iptal isteğini reddeti. Mudanya halkının karara itiraz etmesi üzerine dosya Danıştay’a gönderildi. Danıştay 21 Aralık 2017’de aldığı kararda, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi heyetinin içerisinde arkeolog ve mimar bulunmadığı gerekçesiyle Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin aldığı ret kararını bozarak mahkemeye geri yolladı.

Belediyeden hamle geldi

Antik kent üzerine yapılan AVM ile ilgili dava devam ederken, 2016 ‘da Tesco Kipa Kitle Pazarlama Şirketi Mudanya’da olan AVM’sini Özdilek Alışveriş Merkezleri Tekstil Sanayi Anonim Şirketi’ne sattı. Özdilek AVM Tekstil Sanayi Anonim Şirketi, yargı süreci sürerken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde başlatılan imar barışından yararlanmak için girişim başlattı. Şirket tarafından AVM için 6 Haziran’da ‘yapı kayıt belgesi’ alınarak Mudanya Belediyesi’ne iletildi.

Antik kentin bulunduğu bölge için kamulaştırma kararı aldıklarını söyleyen Mudanya Belediyesi Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, “AVM’nin bulunduğu arazi ile belediye arazisinin takas edilmesi için şirket yetkililerine teklifte bulunduk. Ancak uzlaşamadık. Antik kentin bulunduğu bölge için kamulaştırma kararı aldık. Bu tarihsel değere hep birlikte sahip çıkacağız ”dedi.