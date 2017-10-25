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Bursa'da anneler koşarak çocuklara umut oluyor

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA'da çalışan annelerden oluşan 'Olimpik Anneler', yurt çapındaki çeşitli yarışlarda ter dökerek hem çeşitli yardım kuruluşlarına destek sağlıyor hem de çocuklarına umut oluyorlar

25 Ekim 2017 21:47

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA\'da çalışan annelerden oluşan \'Olimpik Anneler\', yurt çapındaki çeşitli yarışlarda ter dökerek hem çeşitli yardım kuruluşlarına destek sağlıyor hem de çocuklarına umut oluyorlar.
Bursa\'da anneler bir araya gelerek, spor ile yardımlaşmayı bir araya getirdi. \'Olimpik Anneler\' adını verdikleri oluşumda, her biri farklı meslek gruplarındaki anneler yurt çapında düzenlenen çeşitli koşulara katılırken, her bir yarışta ise farklı yardım gruplarına destek sağlamak için ter döküyorlar. Aynı zamanda İzmir ve İstanbul\'dan katılımlarla birlikte 13 kişi olduklarını söyleyen \'Olimpik Anneler\' oluşumunun başkanı Mine Rana Dayıoğlu, yaptıkları çalışmalar hakkında ise çeşitli bilgiler verdi.
HER HAFTA ANTRENMAN YAPIYORLAR
Bursa\'daki anneler olarak her hafta sonu Botanik Park\'ta saat 07.00\'de bir araya gelerek antrenman yaptıklarını dile getiren Başkan Mine Rana Dayıoğlu, \"Daha sonrasında çeşitli yarışlara katılıyoruz. Aynı zamanda diğer illerdeki arkadaşlarımız da antrenmanlarını yapıyor ve yarışlarda bir araya geliyoruz. 1 yıldır koşuyoruz\" diye konuştu. Grup bir sonraki koşusunu ise 28 Ekim\'de Dalyan\'da yapılacak koşuda gerçekleştirecek.
Tüm bu koşuların amacında ise sosyal sorumluluk projeleri yatıyor. Son olarak Eker I Run Koşu\'sunda Mine Rana Dayıoğlu, Dilhun Gökçe Gültekin, Müberra Aydın, Sinem Karakaş, Gülcan Erk, Özlem Sargın ve Engin Yılmaz yer alırken; söz konusu 7 kadınla birlikte koşuda yer alan \'Olimpik Anneler\', Bursa Lösemili Çocuklar Derneği için koştu.
SOSYAL SORUMLULUĞUN FARKINDALAR
Gün geçtikçe çoğaldıklarını ve gruplarında yalnızca annelerin olduğuna değinen Başkan Dayıoğlu, şöyle konuştu:
\"30 yaştan 50 yaşına dek çok geniş bir yelpazemiz var. \'Eker I Run Koşu\'nda 5 kilometre koştuk. Amacımız, Bursa Löselimi Derneği\'ne dikkat çekerek yardımda bulunmak ve bağış toplamaktı. Daha önceki koşlularımızda da hem maddi olarak bağışlar topladık, hem de manevi olarak destek bulduk. Bizim sloganımız; \'Anneler koşarsa çocuklar da koşar\', çünkü anneler güçlü ve dinamik olursa çocuklar da umutlu ve enerjik olur. Aynı zamanda amaçlarımızdan biri de çocuklara umut olmak.\"

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