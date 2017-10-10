Bursa'da ana yolda geri giden taksiye kamyonet çarptı: 2 yaralı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde, anayolda geri giden taksi kamyonet ile çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Mudanya Yolu Caddesi\'nde ana yol üzerinde geri giden 51yaşındaki H.A\'nın yönetimindeki 16 T 0357 plakalı taksiye 33 yaşındaki M.S.yönetimindeki 16 AE 883 plakalı kamyonet çarptı. Kazanın etkisiyle iki araçta bulunan sürücüler yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede gelen ekipler H.A. ve M.S.\'yi Bursa Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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