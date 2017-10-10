T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da ana yolda geri giden taksiye kamyonet çarptı: 2 yaralı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, anayolda geri giden taksi kamyonet ile çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı

10 Ekim 2017 09:06

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde, anayolda geri giden taksi kamyonet ile çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde  meydana geldi. Mudanya Yolu Caddesi\'nde ana yol üzerinde geri giden 51yaşındaki H.A\'nın yönetimindeki 16 T 0357 plakalı taksiye 33 yaşındaki M.S.yönetimindeki 16 AE 883 plakalı kamyonet çarptı. Kazanın etkisiyle iki araçta bulunan sürücüler yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede gelen ekipler H.A. ve M.S.\'yi  Bursa Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOGRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHABURSA OsmangaziKaza BursanınOsmangaziMudanya Yolu CaddesiAEKazanınDevlet HastanesinePolisFOTOGRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24