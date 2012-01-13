-Bursa'da altılı ganyan 934,39 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Bursa'da bugün koşulan at yarışları sonunda altılı ganyan 934,39 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 10, 1/2/3, 1, 3, 7, 1 şeklinde sonuçlandı. Bu arada, 1/2/3, 1, 3, 7, 1 biçiminde neticelenen beşli ganyan 727,24 lira, 1, 3, 7, 1 şeklindeki dörtlü ganyan ise 227,22 lira ikramiye verdi. Yarışlarda 2 farklı üçlü ganyan oluşurken, 7, 5, 5/1/2/11/12 şeklindeki 1. üçlü ganyan 4,99 lira ve 3, 7, 1 şeklindeki 2. üçlü ganyan da 60,56 lira ikramiye kazandırdı.