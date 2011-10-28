-Bursa'da altılı ganyan, 572,55 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - Bursa'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 572,55 lira ikramiye verdi. Altılı ganyan 1, 7, 5/7, 3/5, 3, 4 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 7, 5/7, 3/5, 3, 4 biçiminde neticelenen beşli ganyan 151,49 lira, 5/7, 3/5, 3, 4 şeklinde tamamlanan dörtlü ganyan 16,52 lira ikramiye kazandırdı. 1/4/8/10, 1, 6 şeklindeki 1. üçlü ganyan 0,49 lira, 3/5, 3, 4 biçimindeki 2. üçlü ganyan da 8,82 lira ikramiye kazandırdı.