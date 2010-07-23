-BURSA'DA ALTILI GANYAN 369,09 TL İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - Bursa'da bugün koşulan at yarışlarında altılı ganyan, 369,09 TL ikramiye verdi. Altılı ganyan, 11, 6/3, 5, 4, 5, 11 şeklinde sonuçlandı. Bu arada, 6/3, 5, 4, 5, 11 şeklindeki beşli ganyan 114,84 TL, 5, 4, 5, 11 şeklindeki dörtlü ganyan da 31,36 TL ikramiye kazandırdı. Yarışlarda iki ayrı üçlü ganyan oluşurken, 5, 8/4/11, 2 şeklindeki 1. üçlü ganyan 1,46 TL, 4, 5, 11 şeklindeki 2. üçlü ganyan ise 7,67 TL ikramiye verdi.