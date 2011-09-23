-Bursa'da altılı ganyan 32.997,69 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - Bursa'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 32.997,69 lira ikramiye verdi. Altılı ganyan 9, 1, 8, 4, 13, 4 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 1, 8, 4, 13, 4 şeklinde sonuçlanan beşli ganyan 2.713,74 lira, 3, 6, 1, 7 şeklinde neticilenen 1. dörtlü ganyan 7,30 lira, 8, 4, 13, 4 biçiminde neticelenen 2. dörtlü ganyan 199,68 lira, 6, 1, 7 şeklinde oluşan 1. üçlü ganyan 2,83 lira, 4, 13, 4 şeklinde oluşan 2. üçlü ganyan da 18,43 lira ikramiye kazandırdı.