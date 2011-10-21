-Bursa'da altılı ganyan 210 bin 905 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Bursa'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 210 bin 905 lira 15 kuruş ikramiye verdi. Altılı ganyan 3, 10, 9, 5, 13, 8 şeklinde sonuçlandı. 6'lı ganyanı 4 kişinin bildiği ve 843 bin 575 lirayı paylaştıkları belirtildi. Bu arada 10, 9, 5, 13, 8 biçiminde neticelenen beşli ganyan 26.124,22 lira, 9, 5, 13, 8 şeklinde tamamlanan dörtlü ganyan 1.385,47 lira ikramiye kazandırdı. 8, 1, 3/7 şeklindeki 1. üçlü ganyan 30,06 lira, 5, 13, 8 biçimindeki 2. üçlü ganyan da 64,31 lira ikramiye kazandırdı.