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Spor

BURSA'DA ALTILI GANYAN 166 BİN LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2010 22:48

-BURSA'DA ALTILI GANYAN 166 BİN LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Bursa'da bugün koşulan at yarışları sonucu altılı ganyan 166 bin 329,70 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan, 3-12, 2, 2, 8, 3-6, 17 şeklinde sonuçlandı. Bu arada, 2, 2, 8, 3-6, 17 şeklinde sonuçlanan beşli ganyan 12 bin 28,90 lira, 2, 8, 3-6, 17 biçiminde neticelenen dörtlü ganyan 912,26 lira, 8, 3-6, 17 şeklinde sonuçlanan üçlü ganyan da 115,12 lira ikramiye kazandırdı.

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