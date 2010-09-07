-BURSA'DA ALTILI GANYAN 166 BİN LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Bursa'da bugün koşulan at yarışları sonucu altılı ganyan 166 bin 329,70 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan, 3-12, 2, 2, 8, 3-6, 17 şeklinde sonuçlandı. Bu arada, 2, 2, 8, 3-6, 17 şeklinde sonuçlanan beşli ganyan 12 bin 28,90 lira, 2, 8, 3-6, 17 biçiminde neticelenen dörtlü ganyan 912,26 lira, 8, 3-6, 17 şeklinde sonuçlanan üçlü ganyan da 115,12 lira ikramiye kazandırdı.