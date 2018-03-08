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Bursa'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mehmet Karakuş, alacak verecek nedeniyle çıkan tartışmada Levent Fidan'ı (34) 3 el ateş ederek öldürdü

08 Mart 2018 02:03

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mehmet Karakuş, alacak verecek nedeniyle çıkan tartışmada Levent Fidan\'ı (34) 3 el ateş ederek öldürdü.
Olay dün akşam saat 19.30 sıralarında Mustafakemalpaşa İlçesi Şeyhmüftü Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacağı olan 2 çocuk babası Levent Fidan, Mehmet Karakuş\'un (38) iş yerine giderek parasını istedi. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Karakuş yanında bulunan tabancasıyla Fidan\'a 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Fidan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polise teslim olan Mehmet Karakuş, İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadesinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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